В Челнах приостановили работу кафе «Ашхабад» из-за вспышки сальмонеллеза

В ходе проверки было изъято из реализации более 50 кг некачественной продукции

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Деятельность кафе «Ашхабад», расположенного по адресу пр-кт Московский, д.97а, в Набережных Челнах приостановлена на 70 суток по решению суда. Причиной стали выявленные нарушения санитарного законодательства и подтвержденный случай сальмонеллеза у посетителя, пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.



В ходе проверки было изъято из реализации более 50 кг некачественной продукции, представленной 19 партиями.

В отношении ИП составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения кафе опечатаны, а материалы дела переданы в суд.

Накануне деятельность магазина «Пятерочка», расположенного в Казани по улице Сары Садыковой, 22, была приостановлена решением суда на 60 суток.

Рената Валеева