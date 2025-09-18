«Спорт-Экспресс»: отставка Гатиятулина из «Ак Барса» пока не планируется

Перемены могут произойти в случае поражений в двух следующих матчах

В казанском «Ак Барсе» на данный момент не планируют отправлять в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Перемены в клубе могут произойти, если «Ак Барс» проиграет два следующих матча в чемпионате. Команде Гатиятулина предстоит сыграть в Казани с «Салаватом Юлаевым» (19 сентября) и «Авангардом» (21 сентября).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ. В среду «барсы» потерпели третье поражение подряд в чемпионате, уступив в Казани «Нефтехимику» (1:2). Команда еще не побеждала в домашних матчах в текущем первенстве.

После пяти игр «Ак Барс» занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Казанцы набрали три очка, столько же у «Салавата Юлаева», замыкающего турнирную таблицу Востока.

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в мае 2024 года, сменив на посту главного тренера Зинэтулу Билялетдинова. Под его руководством казанцы дошли до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступили московскому «Динамо».

Зульфат Шафигуллин