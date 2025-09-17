Новости общества

Минниханов встретился с сербским министром информации Братиной

20:07, 17.09.2025

Это произошло в рамках форума Kazan Digital Week

Минниханов встретился с сербским министром информации Братиной
Фото: скриншот с телеграм-канала Оперштаб Татарстана

В рамках Международного форума Kazan Digital Week состоялась встреча раиса Татарстана и министра информации и телекоммуникаций Сербии Борисом Братиной.

Переговоры были посвящены перспективам развития сотрудничества между регионами в сфере информационных технологий и цифровизации.

Глава Татарстана отметил, что существует потенциал для развития совместных проектов в цифровой сфере и телекоммуникациях между Сербией и Татарстаном.

Стоит отметить, что министр Сербии также принял участие в торжественной церемонии открытия Kazan Digital Week 2025. Подробнее о том, какие еще темы поднимались на форуме — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

