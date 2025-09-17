Казанцы смогут сдать вторсырье и получить за это деньги

Экологическая инициатива пройдет 28 сентября

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартует новая экологическая инициатива — мобильный пункт приема вторсырья и одежды. 28 сентября на набережной реки Казанки с 10:00 до 12:00 у горожан примут различные виды вторсырья и пригодные к использованию вещи. Об этом сообщили в мэрии.

В рамках акции жители смогут сдать на переработку одежду в хорошем состоянии, книги, журналы, канцелярские товары, а также различные виды вторсырья: пластик, металл, технику и т. д. Кроме того, в специальной зоне фримаркета будут приниматься сломанные зонтики, ПВХ-папки, контейнеры для цветов, битую керамику и стеклянные баночки от парфюмерии и лекарств.

Организаторы отмечают, что не будут принимать аудио— и видеокассеты, музыкальные пластинки, полистирол, обувь, ветошь, фильтры для воды, игрушки, батарейки, лампы и градусники.

Участникам акции будет предоставлена возможность получить бонусы: за сдачу вторсырья начислят 50 бонусов (равных 50 рублям) на карту одного из супермаркетов. Для получения бонусов необходимо отсканировать специальный QR-код на площадке.

Сообщается, что подобные акции будут проводиться ежемесячно до конца 2026 года.

1 сентября в России вступил в силу запрет на производство ряда видов ПЭТ-упаковки.

Наталья Жирнова