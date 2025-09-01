В России вступил в силу запрет на производство ряда видов ПЭТ-упаковки

Среди них ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых

Фото: Реальное время

В России вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, отходы от которых не подлежат эффективной переработке и утилизации. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на соответствующее распоряжение правительства.

В перечень запрещенной к производству упаковки вошли:

ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых;

ПЭТ-упаковка с нанесенной этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), за исключением термоусадочной;

Многослойные ПЭТ-бутылки.

Целью нововведения является стимулирование использования экологически более дружелюбной упаковки, которая легко поддается переработке, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Рената Валеева