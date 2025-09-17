В Азнакаевском районе ограничили доступ к пруду
Это является нарушением Водного кодекса
В Азнакаевском районе Татарстана выявлено нарушение природоохранного законодательства. Инспекторы-экологи обнаружили ограничение доступа к водоему в селе Чемодурово. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
На пруду, расположенном на реке Нижней Ямашке, была установлена сетка, которая использовалась для выпаса гусей. Такое ограждение препятствует свободному доступу местных жителей к водоему, что является прямым нарушением. Согласно законодательству, береговая полоса должна быть доступна для общего пользования.
По факту нарушения материалы переданы в природоохранную прокуратуру.
