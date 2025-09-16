Новости общества

В Авиастроительном районе обнаружили незаконную свалку

20:58, 16.09.2025

Участок был засыпан строительным мусором

Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

В Авиастроительном районе Казани выявлен случай незаконного размещения строительных отходов. По сообщению Минэкологии Татарстана, в СНТ №11 КАПО им. Горбунова участок №162 был засыпан строительным мусором.

После получения обращения инспекторы Минэкологии республики провели проверку. В результате факт нарушения подтвердился. Площадь загрязнения составила 124 кв. метра.

В адрес нарушителя направлено официальное предостережение. По итогам проверки выявили, что ущерб, нанесённый почве, составил 103 тыс. рублей.

По факту еще одной незаконной свалки в селе Надеждино возбудили уголовное дело.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

