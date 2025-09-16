В Авиастроительном районе обнаружили незаконную свалку
Участок был засыпан строительным мусором
В Авиастроительном районе Казани выявлен случай незаконного размещения строительных отходов. По сообщению Минэкологии Татарстана, в СНТ №11 КАПО им. Горбунова участок №162 был засыпан строительным мусором.
После получения обращения инспекторы Минэкологии республики провели проверку. В результате факт нарушения подтвердился. Площадь загрязнения составила 124 кв. метра.
В адрес нарушителя направлено официальное предостережение. По итогам проверки выявили, что ущерб, нанесённый почве, составил 103 тыс. рублей.
По факту еще одной незаконной свалки в селе Надеждино возбудили уголовное дело.
