Миллер сыграет в «татарском дерби» в составе «Ак Барса»

Казанская команда встретится с «Нефтехимиком» в Казани

«Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

В телеграм-канале «Ак Барса» объявили состав на предстоящую игру. В составе ранее отсутствующий на игре с «Металлургом» Миллер, а также Замалетдинов и Кателевский. Не сыграют в матче Яруллин, Лучевников и Жулин.

Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком». Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова