Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком»
«Татарстанское дерби» состоится в среду, в 19.00 по московскому времени
Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев рассказал об ожиданиях от матча с «Нефтехимиком» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в 19.00 по московскому времени.
Ячменев заявил, что «Нефтехимик» играет в понятный хоккей.
— Объясняем ребятам, что нужно настроиться, подготовиться психологически. Поначалу не усложнять, чтобы соперник не владел преимуществом. Играем при наших болельщиках, родные трибуны. Горим желанием победить и выйти из текущего положения. «Нефтехимик» играет в понятный хоккей. Сейчас все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. К любому сопернику нужно быть готовым с первых секунд, — цитирует Ячменева клубная пресс-служба.
«Ак Барс» на старте сезона потерпел три поражения в четырех матчах чемпионата КХЛ. Команда пока не побеждала в Казани.
«Нефтехимик» выиграл две последние игры в чемпионате у минского «Динамо» (4:3) и ярославского «Локомотива» (5:4 ОТ). У команды Игоря Гришина по две победы и поражения в четырех матчах.
«Нефтехимик» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая «Ак Барс» на одну строчку.
