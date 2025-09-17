На программы создания комфортной городской среды выделят 25 млрд рублей

Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства

Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 млрд рублей. Об этом он сообщил на совещании правительства в формате видеоконференции.

— У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей, — сказал глава государства.

Наталья Жирнова