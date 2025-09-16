В Татарстане представили концепцию проекта Альметьевского больничного городка

Он преобразит больничный комплекс и свяжет его с прилегающим парком «Здоровье» в единое пространство

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Пилотный проект благоустройства преобразит больничный комплекс в Альметьевске и свяжет его с прилегающим парком «Здоровье» в единое пространство. Проект, победивший во Всероссийском голосовании по выбору приоритетных объектов благоустройства, вошел в предварительный перечень на 2026 год.

В состав больничного городка входят Альметьевский филиал Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала, ЦРБ и Детская городская больница с перинатальным центром. На данный момент все эти объекты разделены большой асфальтовой зоной, используемой в основном для парковки. Парк «Здоровье», несмотря на благоустройство в 2018 году, не интегрирован в общую структуру и не выполняет роль транзитной зоны или пространства для реабилитации.

предоставлено исполкомом Альметьевского района

Существующая территория характеризуется фрагментарной застройкой, несистемным ремонтом фасадов и отсутствием единого дизайн-кода, что создает ощущение разрозненности.

— Проект направлен на переосмысление больничного пространства, превращая его из утилитарного в общественное, создавая среду для эмоциональной разгрузки и улучшения состояния пациентов и сотрудников. Эта инициатива может стать основой для разработки стандартов благоустройства подобных медицинских территорий по всей республике, — отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Проектные решения включают создание единой системы пространств, удобных пешеходных маршрутов, зон отдыха и эмоциональной разгрузки, а также расширение существующего озеленения.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Основные изменения:

Контроль въезда: ограничение хаотичного движения транспорта с помощью цепных блокираторов на въездах, приоритет для машин скорой помощи.

Создание безопасного пешеходного пространства: оборудование пандусами, отсутствие перепадов уровней и барьеров для удобства пациентов, включая людей с ограниченными возможностями.

Функциональные «сады»: создание уединенных тематических пространств, связанных с больничными корпусами, — Сад памяти, Сад детства, Собственный сад, Гостевой сад с павильоном-гостиной для встреч.

Работа над проектом началась в 2024 году по поручению Рустама Минниханова. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Рената Валеева