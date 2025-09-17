В Казани водитель Lada Granta наказан за опасное вождение
Видео с маневрами автомобиля попало в «Телеграм»
Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила дорожного движения. Информация о правонарушении поступила 13 сентября 2025 года после публикации видео в «Телеграме», сообщает ведомство.
На записи видно, как водитель автомобиля Lada Granta совершает опасные маневры на улице Арбузова. Сообщается, что это произошло утром 12 сентября.
Владелец автомобиля — 29-летний житель Казани. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (опасное вождение). Казанец признал свою вину. Ранее стало известно, что Госдума ужесточит наказание за перевозку детей без кресел.
