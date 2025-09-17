Chery опровергла слухи об уходе с российского рынка

Россия является вторым по величине рынком для Chery после Китая

Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло появившуюся в СМИ информацию о планах компании покинуть российский рынок к 2027 году. Соответствующее заявление было сделано в ответ на публикацию агентства Nikkei, ссылавшегося на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на Гонконгской бирже.

— Бренд Chery не уходит с российского рынка, — заявили в пресс-службе Chery, комментируя ситуацию для РИА «Новости».

Ранее агентство Nikkei сообщило, что в документах говорится о планах компании прекратить деятельность в России к 2027 году. По версии агентства, это решение связано с опасениями компании попасть под вторичные санкции Запада, что может помешать проведению листинга акций на Гонконгской бирже в конце 2025 года, в рамках которого Chery планирует привлечь $1,2 млрд для развития продуктовой линейки, в том числе электромобилей и гибридов.

По данным газеты «Коммерсантъ», Россия является вторым по величине рынком для Chery после Китая, на РФ пришлись 25,5% совокупной выручки компании в 2024 году и 17,7% — в 2023 году. В апреле Chery начала продажу своих активов в РФ локальным партнерам.



