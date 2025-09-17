Семь стран выступили за возвращение России в международный футбол

Среди них Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан

Фото: Максим Платонов

Исполком УЕФА рассмотрел вопрос смягчения допуска российских команд к международным соревнованиям, получив поддержку со стороны ряда европейских стран. Об этом сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин в своем Telegram-канале.

Заседание исполкома УЕФА состоялось в Тиране 11 сентября.

За полноценное возвращение российских команд в международный футбол высказались Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Швеция, Финляндия и Норвегия поддержали смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд. Сообщается также, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения выразили готовность обсуждать этот вопрос при согласии самого УЕФА.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине.

Рената Валеева