Более 1 млн мальков выпустят в Куйбышевское водохранилище из-за трассы М-12

Данные мероприятия являются частью программы по восстановлению водных биоресурсов

В Куйбышевское водохранилище будет выпущено около 1,3 млн мальков различных видов рыб, выращенных на специализированных рыбоводческих предприятиях. Эта работа проводится в рамках компенсации возможного ущерба окружающей среде, связанного со строительством участка трассы М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит.

Данные мероприятия являются частью программы по восстановлению водных биоресурсов, реализуемой «Автодором» в связи со строительством М-12, сообщили в пресс-службе.

Компенсационные мероприятия начались еще в период строительства участка Дюртюли — Ачит. В частности, ранее в бассейн Куйбышевского водохранилища было выпущено более 1 млн мальков стерляди, ценной рыбы, занесенной в Красную книгу России. Также в рамках программы Волчихинское водохранилище в Свердловской области пополнили более 49 тыс. мальков сазана общим весом около 1 тонны, при этом средний вес одной особи составляет не менее 20 грамм.

Недавно в реку Быстрый Танып — правый приток реки Белой в Башкортостане — было выпущено 50 тыс. мальков стерляди.

