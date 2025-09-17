Руководителю стройфирмы в Татарстане грозит суд за невыплату зарплаты сотрудникам

У него образовалась задолженность в размере более 1,5 млн рублей

Фото: Реальное время

СУ Следкома России по Татарстану сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительный архитектурный центр», обвиняемого в невыплате зарплаты.

В период с марта по август руководитель компании не выплачивал заработную плату 10 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность в размере более 1,5 млн рублей.

Для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество фирмы и обвиняемого наложен арест на сумму более 39,7 млн рублей.

Ранее СУ СКР по РТ завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «КМС» из-за задолженности в размере более 16,2 млн рублей.



Рената Валеева