Татарстан получит 45,3 млрд рублей компенсации за модернизацию ОЭЗ «Алабуга»

Общий объем возмещения вырастет на 31,4 млрд рублей

Правительство приняло решение об увеличении суммы, возмещаемой Татарстану за модернизацию и реконструкцию индустриального парка ОЭЗ «Алабуга». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем возмещения вырастет с 13,9 млрд рублей до 45,3 млрд рублей, что на 31,4 млрд рублей больше, чем было запланировано ранее.

При этом сумма субсидий для индустриального парка «Этилен-600» — совместного проекта «Алабуги» и «Нижнекамскнефтехима» — будет уменьшена с 11,6 млрд рублей до 2 млрд рублей.



ОЭЗ «Алабуга» получит субсидию из бюджета Татарстана в размере 3,65 млрд рублей.



