«Алабуга» получит 3,65 млрд рублей на развитие индустриального парка
Главным распорядителем выделенных средств станет Минэкономики Татарстана, которое займется управлением и контролем за их использованием
Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» получит субсидию из бюджета Татарстана в размере 3,65 млрд рублей. Эти средства будут направлены на капитальные вложения в объекты строительства индустриального парка. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.
Кабмин республики поддержал предложение Минэкономики о выделении этой суммы. Все акции «Алабуги» принадлежат республике, что позволяет использовать бюджетные средства для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.
- Главным распорядителем выделенных средств станет Минэкономики Татарстана, которое займется управлением и контролем за их использованием.
Эта финансовая поддержка направлена на стимулирование экономического роста региона и создание новых рабочих мест.
