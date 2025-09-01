Новости экономики

«Алабуга» получит 3,65 млрд рублей на развитие индустриального парка

10:51, 01.09.2025

Главным распорядителем выделенных средств станет Минэкономики Татарстана, которое займется управлением и контролем за их использованием

Фото: Реальное время

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» получит субсидию из бюджета Татарстана в размере 3,65 млрд рублей. Эти средства будут направлены на капитальные вложения в объекты строительства индустриального парка. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.

Кабмин республики поддержал предложение Минэкономики о выделении этой суммы. Все акции «Алабуги» принадлежат республике, что позволяет использовать бюджетные средства для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

  • Главным распорядителем выделенных средств станет Минэкономики Татарстана, которое займется управлением и контролем за их использованием.

Эта финансовая поддержка направлена на стимулирование экономического роста региона и создание новых рабочих мест.

Анастасия Фартыгина

