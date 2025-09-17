Госдума рассмотрит законопроект о расширении доступа ЦБ к данным о населении

Законопроект направлен на повышение эффективности идентификации физлиц — субъектов кредитных историй

Фото: Татьяна Демина

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий включение ЦБ в перечень организаций, имеющих доступ к информации из единого федерального информационного регистра (ЕФИР), содержащего сведения о населении страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект направлен на повышение эффективности идентификации физлиц — субъектов кредитных историй в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Поправки позволят ЦБ проверять данные, содержащиеся в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре населения. Это, по мнению авторов, обеспечит актуальность информации о лицах, подлежащих идентификации и оценке.

Для получения доступа к номеру записи в ЕФИР, ЦБ будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Изменения вносятся в законодательство, регулирующее взаимодействие ЦБ с оператором государственной информационной системы, обеспечивающей формирование и ведение ЕФИР.

Титульные части кредитных историй, хранящиеся в ЦККИ, содержат следующую информацию о физических лицах:

фамилия, имя, отчество (действующие и предыдущие);

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если указан субъектом;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), если указан субъектом.

Напомним, 12 сентября Центробанк на заседании понизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых.

Рената Валеева