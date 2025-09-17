Агент: «Гатиятулин знает Карпухина, поэтому сейчас он играет в «Ак Барсе»

Представитель хоккеиста рассказал об адаптации защитника в казанской команде

Фото: Артем Дергунов

Хоккейный агент Александр Черных рассказал об адаптации защитника Ильи Карпухина в казанском «Ак Барсе». Хоккеист в конце августа перешел в команду Анвара Гатиятулина из питерского СКА.

— Адаптация в команде и городе прошла хорошо, все нормально. Он готов, но то, что не играл первое время, конечно, сказалось на форме. Анвар Рафаилович знает его, поэтому сейчас Илья играет у него. Карпухин входит в топ‑3 по игровому времени, и это говорит о доверии к нему. Надеюсь, что все будет нормально, — сказал Черных «Матч ТВ».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Карпухин выступал под руководством Гатиятулина в челябинском «Тракторе» пару лет назад. В прошлом сезоне защитник был обменян в СКА по ходу чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Ак Барса» Карпухин сыграл четыре игры, забросил одну шайбу, проводя в среднем 19:08 минут за матч.

Зульфат Шафигуллин