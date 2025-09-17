Новости общества

17.09.2025
В Госдуме поддержали расширение перечня оснований для увольнения мигрантов

10:40, 17.09.2025

Действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан, работающих в России. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс РФ с целью устранения правовой неопределенности, возникающей при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение.

Напомним, что с 2014 года регионы России имеют право устанавливать ограничения на привлечение визовых иностранных работников. Работодатели в свою очередь обязаны сокращать число иностранных работников в соответствии с этими региональными мерами. Нарушение этих требований грозит серьезными штрафами (до 1 млн рублей) или приостановкой деятельности предприятия.

Однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты в качестве основания для расторжения трудового договора с иностранными гражданами.

Ранее депутаты внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную месячную зарплату.

Рената Валеева

