Казанские ученые создали новые люминесцентные материалы для биомедицины и оптики

Эти материалы могут применяться в датчиках, биомаркерах и элементах фотоники

Исследователи из КФУ в сотрудничестве с учеными из Казанского научного центра РАН разработали новые биосовместимые люминесцентные материалы на основе циклических дипептидов. Это открытие открывает перспективы для создания оптических устройств, систем адресной доставки лекарств и других биомедицинских технологий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В центре внимания ученых были дипептиды — короткие молекулы, состоящие из двух аминокислотных остатков. Исследователи сосредоточились на двух дипептидах: L-аланил-L-лейцин и L-лейцил-L-аланин.

— В настоящее время эти материалы получены только как лабораторные образцы. Их особенностью является применение алифатических дипептидов как строительных блоков, в то время как в литературе для этих целей используются ароматические дипептиды, люминесцентные свойства которых хорошо известны, — отметил директор Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Марат Зиганшин.

Ученые впервые детально изучили термические свойства этих дипептидов. Выяснилось, что при нагревании выше определенной температуры в твердом состоянии они трансформируются в циклический дипептид — производное 2,5-дикетопиперазина.

Наиболее значимым результатом стало обнаружение люминесцентных свойств микроструктур, полученных на основе циклической формы дипептида. Эти микроструктуры поглощают излучение с длиной волны 372 нанометра и излучают при 460 нанометрах. Квантовый выход при этом достигает 40%, что является высоким показателем для подобных систем.

Благодаря яркой люминесценции эти материалы могут применяться в датчиках, биомаркерах и элементах фотоники. Волокнистые структуры открывают возможности для создания гелей и наноматериалов, используемых в адресной доставке лекарственных средств.

Рената Валеева