«Зенит-Казань» сыграет на Кубке Победы в Москве против «Динамо-ЛО»

Команда Вербова идет без поражений

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО» в матче группового этапа Кубка Победы по волейболу. Игра состоится в Москве в 16.00 по московскому времени.

Команда Алексея Вербова на Кубке Победы идет без поражений. В первых двух матчах «Зенит-Казань» обыграл с «сухим» счетом 3:0 кемеровский «Кузбасс» и московское «Динамо». Игрой с «Динамо-ЛО» казанцы завершают первый круг группового этапа. Далее 25—27 сентября «Зенит-Казань» примет соперников из группы А на своей площадке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо-ЛО» в первой игре на турнире проиграло московскому «Динамо» (0:3), во второй обыграло «Кузбасс» (3:1).

В следующий раунд Кубка Победы по итогам группового раунда выходят по две команды из каждой группы. Всего на турнире выступают восемь лучших клубов России прошлого розыгрыша чемпионата Суперлиги.

Кубок Победы пришел на смену Кубку Столетия (который проводился в 2023 году) и Кубку легенд (2024). Полностью название турнира звучит так: Кубок 80-летия Победы в Великой Отечественной войне памяти Владимира Саввина.

Зульфат Шафигуллин