В казанской гимназии №125 произошла эвакуация из-за задымления

08:59, 17.09.2025

На первом этаже в кабинете в электрощитовой произошло короткое замыкание

Фото: взято с сайта kzn.ru

В казанской гимназии №125, расположенной по улице Фучика, 147, сегодня утром произошла эвакуация учащихся и персонала из-за задымления. Об этом сообщили в Управлении образования исполкома Казани.

В 08:03 мск поступило сообщение о задымлении в учебном заведении. Администрация гимназии организовала эвакуацию 973 учащихся и 64 сотрудников. Пострадавших нет.

предоставлено МЧС России

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на первом этаже в кабинете в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения. После этого пожарные подразделения получили отбой.

1 сентября в Татарстане 10 общеобразовательных школ начали новый учебный год в обновленных зданиях. Среди них Тюлячинская средняя школа, гимназия №125 в Казани, школа №9 в Азнакаево и другие.

Рената Валеева

