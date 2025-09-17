В казанской гимназии №125 произошла эвакуация из-за задымления

На первом этаже в кабинете в электрощитовой произошло короткое замыкание

В казанской гимназии №125, расположенной по улице Фучика, 147, сегодня утром произошла эвакуация учащихся и персонала из-за задымления. Об этом сообщили в Управлении образования исполкома Казани.

В 08:03 мск поступило сообщение о задымлении в учебном заведении. Администрация гимназии организовала эвакуацию 973 учащихся и 64 сотрудников. Пострадавших нет.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на первом этаже в кабинете в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения. После этого пожарные подразделения получили отбой.



1 сентября в Татарстане 10 общеобразовательных школ начали новый учебный год в обновленных зданиях. Среди них Тюлячинская средняя школа, гимназия №125 в Казани, школа №9 в Азнакаево и другие.

Рената Валеева