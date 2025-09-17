В России за сутки потушено 12 лесных пожаров
В борьбе с огнем задействованы 158 человек
За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 12 лесных пожаров в 10 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в двух регионах.
В борьбе с огнем задействованы 158 человек, 31 единица техники и пять воздушных судов. 54 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории страны.
На данный момент особый противопожарный режим введен в 48 регионах России, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
С начала года оперативно ликвидировано 71,3% лесных пожаров, то есть менее чем за сутки с момента их обнаружения.
За 15 сентября в России ликвидировано восемь лесных пожаров в семи регионах.
