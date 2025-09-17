В России за сутки потушено 12 лесных пожаров

В борьбе с огнем задействованы 158 человек

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 12 лесных пожаров в 10 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в двух регионах.

В борьбе с огнем задействованы 158 человек, 31 единица техники и пять воздушных судов. 54 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории страны.

На данный момент особый противопожарный режим введен в 48 регионах России, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года оперативно ликвидировано 71,3% лесных пожаров, то есть менее чем за сутки с момента их обнаружения.

За 15 сентября в России ликвидировано восемь лесных пожаров в семи регионах.

Рената Валеева