Защитнику «Рубина» Денилю Мальдонадо прооперировали стопу в Мюнхене

Ранее он получил повреждение стопы на одной из первых тренировок в составе казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Гондурасский защитник казанского «Рубина» Дениль Мальдонадо перенес операцию в Мюнхене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

27-летний Мальдонадо, перешедший в «Рубин» 10 июля из румынского клуба «Университатя», получил повреждение стопы на одной из первых тренировок в составе казанской команды.

— Сегодня в клинике в Мюнхене Мальдонадо был прооперирован, операция прошла успешно. Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Дениль, — говорится в сообщении клуба.

За время выступления за «Университатю» Мальдонадо принял участие в 52 матчах и забил шесть мячей. В составе сборной Гондураса он провел 41 игру, отметившись одним голом.

Рената Валеева