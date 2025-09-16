Лукашенко помиловал 25 осуждённых накануне Дня народного единства

В число помилованных вошли 13 мужчин и 12 женщин, среди которых есть многодетная мать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек перед Днем народного единства. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Согласно данным, среди этого числа есть те, кто осужден за преступления экстремистской направленности.

В число помилованных вошли 12 женщин и 13 мужчин. Большинство из них — молодые люди до 40 лет. Многие из помилованных имеют детей, а одна из женщин является многодетной матерью.

Также среди помилованных есть человек, совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее Лукашенко освободил еще 14 человек после встречи спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Это произошло по просьбе американской стороны.



Наталья Жирнова