США отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»
Это стало известно на встрече представителя США Джона Коула с главой Белоруссии Александром Лукашенко
11 сентября в Минске состоялась встреча представителя президента США Джона Коула с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Информация о переговорах была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого».
На встрече в Минске представитель США официально подтвердил решение об отмене санкций в отношении авиакомпании «Белавиа».
По словам представителя США, ранее состоялся важный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и Александром Лукашенко. Звонок был сделан во время перелета американского лидера на Аляску. После этой беседы Трамп поручил Джону Коулу повторно связаться с белорусским лидером, что и было выполнено.
Ранее стало известно о временном закрытии польско-белорусской границы.
