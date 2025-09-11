Новости общества

США отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

14:38, 11.09.2025

Это стало известно на встрече представителя США Джона Коула с главой Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: скриншот с телеграм-канала "Пул Первого"

11 сентября в Минске состоялась встреча представителя президента США Джона Коула с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Информация о переговорах была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого».

На встрече в Минске представитель США официально подтвердил решение об отмене санкций в отношении авиакомпании «Белавиа».

По словам представителя США, ранее состоялся важный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и Александром Лукашенко. Звонок был сделан во время перелета американского лидера на Аляску. После этой беседы Трамп поручил Джону Коулу повторно связаться с белорусским лидером, что и было выполнено.

Ранее стало известно о временном закрытии польско-белорусской границы.

Наталья Жирнова

