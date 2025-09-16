«Ак Барс» не попал в рейтинг лучших клубов КХЛ по итогам первой недели

Команда Гатиятулина осталась вне топ-12 индекса силы

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала первый в сезоне индекс силы команд. Казанский «Ак Барс» остался вне топ-12 рейтинга, а нижнекамский «Нефтехимик» замкнул список.

Лидером индекса силы КХЛ стало нижегородское «Торпедо», выигравшее все четыре игры на старте чемпионата. В тройку лучших вошли омский «Авангард» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Примечательно, что «Ак Барс» переиграл омичей со счетом 2:1, а уральцам проиграл 3:6.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нефтехимик» занял 12-е место в индексе силы КХЛ. На старте сезона команда Игоря Гришина одержала две волевые победы при двух поражениях. В Восточной конференции «Нефтехимик» идет восьмым, «Ак Барс» — девятым.

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Зульфат Шафигуллин