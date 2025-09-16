«Оренбург» обыграл «Рубин» по пенальти в матче Кубка России
В составе казанцев сыграли все четыре осенних новичка
«Рубин» проиграл в гостях «Оренбургу» в серии послематчевых пенальти в 4-м туре группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова не забивает пятый матч подряд в выездных поединках турнира.
Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» — 4:2. У казанцев свои удары не реализовали Антон Швец и Велдин Ходжа.
В составе «Рубина» сыграли все четыре осенних новичка: защитники Андерсон Арройо и Никита Лобов, хавбек Антон Швец и нападающий Жак Сиве.
Первая игра этих команд в турнире закончилась домашней победой «Рубина» со счетом 2:0.
В группе с «Рубином» и «Оренбургом» также выступают «Зенит» и «Ахмат». Оренбуржцы набрали пять очков, у команды Рашида Рахимова стало четыре балла.
Следующий матч «Рубин» проведет 20 сентября в Самаре с «Акроном» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0, 0:0, 4:2 по пенальти)
Голы в серии пенальти:
1:0 — Ду Кейрос;
2:0 — Томпсон;
3:0 — Гюрлюк;
3:1 — Сиве;
3:2 — Нижегородов;
4:2 — Савельев.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».