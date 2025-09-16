«Оренбург» обыграл «Рубин» по пенальти в матче Кубка России

В составе казанцев сыграли все четыре осенних новичка

«Рубин» проиграл в гостях «Оренбургу» в серии послематчевых пенальти в 4-м туре группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова не забивает пятый матч подряд в выездных поединках турнира.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Оренбурга» — 4:2. У казанцев свои удары не реализовали Антон Швец и Велдин Ходжа.

В составе «Рубина» сыграли все четыре осенних новичка: защитники Андерсон Арройо и Никита Лобов, хавбек Антон Швец и нападающий Жак Сиве.

Первая игра этих команд в турнире закончилась домашней победой «Рубина» со счетом 2:0.

В группе с «Рубином» и «Оренбургом» также выступают «Зенит» и «Ахмат». Оренбуржцы набрали пять очков, у команды Рашида Рахимова стало четыре балла.

Следующий матч «Рубин» проведет 20 сентября в Самаре с «Акроном» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0, 0:0, 4:2 по пенальти)

Голы в серии пенальти:

1:0 — Ду Кейрос;

2:0 — Томпсон;

3:0 — Гюрлюк;

3:1 — Сиве;

3:2 — Нижегородов;

4:2 — Савельев.

Зульфат Шафигуллин