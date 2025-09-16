Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на среду, 17 сентября

18:25, 16.09.2025

Рубль усилился только по отношению к доллару

Фото: Реальное время

Рубль усилился только по отношению к доллару, по остальным основным денежным единицам идет подорожание.

Доллар подешевел на 0,24 рубля. Юань подорожал на 0,01 рубля, а евро — на 44 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,61 рубля;
  • доллар — 82,84 рубля (-0,24);
  • евро — 97,89 рубля (+0,44).
Наталья Жирнова

