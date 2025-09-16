Банк России опубликовал курс валют на среду, 17 сентября
Рубль усилился только по отношению к доллару
Рубль усилился только по отношению к доллару, по остальным основным денежным единицам идет подорожание.
Доллар подешевел на 0,24 рубля. Юань подорожал на 0,01 рубля, а евро — на 44 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,61 рубля;
- доллар — 82,84 рубля (-0,24);
- евро — 97,89 рубля (+0,44).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».