Трамп уверен, что ему придется быть во время переговоров России и Украины
Его присутствие необходимо, потому что «они не могут сидеть в одной» комнате
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной потребуют его личного присутствия. Об этом он заявил во вторник перед журналистами.
— Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной, — сказал Трамп.
Зеленский ранее призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России. Он поставил главе США условие по урегулированию украинского конфликта.
