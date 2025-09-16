Новости общества

19:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп уверен, что ему придется быть во время переговоров России и Украины

17:46, 16.09.2025

Его присутствие необходимо, потому что «они не могут сидеть в одной» комнате

Трамп уверен, что ему придется быть во время переговоров России и Украины
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной потребуют его личного присутствия. Об этом он заявил во вторник перед журналистами.

— Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной, — сказал Трамп.

Зеленский ранее призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России. Он поставил главе США условие по урегулированию украинского конфликта.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также