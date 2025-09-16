Трамп уверен, что ему придется быть во время переговоров России и Украины

Его присутствие необходимо, потому что «они не могут сидеть в одной» комнате

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной потребуют его личного присутствия. Об этом он заявил во вторник перед журналистами.

— Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной, — сказал Трамп.

Зеленский ранее призвал Трампа занять четкую позицию по санкциям против России. Он поставил главе США условие по урегулированию украинского конфликта.



Наталья Жирнова