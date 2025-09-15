Новости общества

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани резко возросло число ДТП с участием детей на питбайках

16:47, 15.09.2025

За аналогичный период 2024 года ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрировано не было

В Казани резко возросло число ДТП с участием детей на питбайках
Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За первые восемь месяцев 2025 года в Казани зафиксирован значительный рост ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков. Об этом сообщили в ГАИ.

За этот период зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре несовершеннолетних ребенка получили травмы и ранения.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков в Казани зарегистрировано не было.

СК России выдвинул инициативу о внесении изменений в законодательство для усиления ответственности при вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также