В Казани резко возросло число ДТП с участием детей на питбайках
За аналогичный период 2024 года ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрировано не было
За первые восемь месяцев 2025 года в Казани зафиксирован значительный рост ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков. Об этом сообщили в ГАИ.
За этот период зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре несовершеннолетних ребенка получили травмы и ранения.
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков в Казани зарегистрировано не было.
СК России выдвинул инициативу о внесении изменений в законодательство для усиления ответственности при вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность.
