«Рубин» объявил состав на матч с «Оренбургом» в Кубке России

Игра начнется в 16.30 по московскому времени

«Рубин» определился с составом на матч с «Оренбургом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени в Оренбурге.

В стартовом составе «Рубина» выйдут сразу три новичка: Никита Лобов, Андерсон Арройо и Жак Сиве.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Безруков, Тесленко, Лобов, Нижегородов, Арройо — Иванов, Апшацев, Юкич — Чумич, Сиве.

В первом круге группового этапа Кубка России «Рубин» обыграл «Оренбург» в Казани со счетом 2:0. Тогда в составе казанцев отличились Мирлинд Даку и Олег Иванов. Также команды встречались в Оренбурге в рамках чемпионата России и сыграли вничью — 2:2.

Матч «Оренбург» — «Рубин» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 16.30 по московскому времени.

На данный момент обе команды набрали по три очка и делят с «Ахматом» второе место в группе, лидирует «Зенит» с девятью баллами.

Зульфат Шафигуллин