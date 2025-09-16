Бастрыкин потребовал доклад о нападении на кондуктора в Казани

В результате нападения у кондуктора была разбита губа и выбит зуб

Фото: Инна Серова

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по факту нападения на кондуктора в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным, опубликованным в интернете, 14 сентября в Казани пьяный мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе и избил кондуктора. Сообщается, что тот предложил нарушителю покинуть салон, однако в ответ получил удар в челюсть, а затем, когда упал, был пнут ногой.

В результате нападения у кондуктора разбита губа и выбит зуб. Нападавший скрылся с места происшествия.



Рената Валеева