В Казани приостановили работу «Пятерочки» из-за грызунов

Там обнаружили следы жизнедеятельности крыс

Фото: Максим Платонов

Деятельность магазина «Пятерочка», расположенного по улице Сары Садыковой, 22, приостановлена решением суда на 60 суток. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Решение было принято на основании материалов проверки, проведенной управлением после получения жалоб от жителей о наличии грызунов в магазине.

Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

обнаружены следы жизнедеятельности серых крыс (свежие экскременты) в складских помещениях, зоне загрузки продуктов, торговом зале и зоне приготовления выпечки;

не соблюдены инженерно-технические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами (отсутствует герметизация мест прохода коммуникаций, обнаружены отверстия в стенах торгового зала);

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние торгового зала (грязь, крошки еды, рассыпанные крупы);

захламление складских помещений;

хаотичное хранение товара без подтоварников.

Учитывая наличие угрозы для жизни и здоровья граждан, Управление Роспотребнадзора составило протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения магазина были опечатаны, а материалы переданы в суд. Суд поддержал позицию ведомства и принял решение о приостановлении работы магазина на 60 суток.

Рената Валеева