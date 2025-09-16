В России недельный прирост заболевших ОРВИ превысил 60%

На 37-й неделе 2025 года зарегистрировано более 696 тыс. случаев заболеваний

Фото: Реальное время

В России более 10 млн человек прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на фоне роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в стране.

В ведомстве отмечают значительное увеличение числа случаев ОРВИ (не гриппозной этиологии). На 37-й неделе 2025 года зарегистрировано более 696 тыс. случаев, что на 63,8% превышает показатели предыдущей недели. Особенно заметен рост заболеваемости среди школьников, где число случаев удвоилось, что связано с возвращением детей в образовательные учреждения после летних каникул.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зафиксирован и рост заболеваемости COVID-19, хотя общий уровень остается относительно низким. На 37-й неделе зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания.

Ежегодный финансовый ущерб, который терпят предприятия Татарстана из-за непривитых, составляет 7,5 млрд рублей.

Рената Валеева