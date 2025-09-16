Евросоюз резко увеличил экспорт вина в Россию в июле

Предыдущий пик был зафиксирован в октябре 2024 года

Фото: Галия Шакирова

Евросоюз в июле 2025 года значительно увеличил экспорт вина в Россию, достигнув максимального значения с октября прошлого года — €49,3 млн. Об этом пишет РИА «Новости» по данным Евростата.

Общий объем европейского экспорта вина в Россию подскочил сразу на треть по сравнению с предыдущим месяцем. Предыдущий пик был зафиксирован в октябре 2024 года, когда объем поставок составил €63,4 млн.

Практически все крупнейшие поставщики вина из Евросоюза нарастили свои продажи на российский рынок в июле. Исключением стала Польша, чей экспорт сократился на 4% и составил 8 млн евро.

Главным экспортером вина в Россию осталась Италия, увеличившая отгрузки в 1,5 раза, до €21,1 млн. Латвия нарастила поставки на треть, до €9,9 млн, Португалия — на пятую часть, до €4 млн. Поставки из Германии выросли в 1,6 раза — до €2,85 млн. Испания экспортировала на российский рынок вина на €1,2 млн, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце.

Татарстан вошел в топ направлений для «винных» путешествий по России. Самая заметная динамика отмечалась в Крыму (+133%), Дагестане (+55%), Северной Осетии и Ставропольском крае (+49% в каждом), а также в Волгоградской области (+48%).

Рената Валеева