Татарстан вошел в число регионов для «винных» путешествий

Количество броней жилья за год увеличилось на 29%

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в топ направлений для «винных» путешествий по России. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Путешествия».

Летом 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года в республике на 29% увеличилось количество предложений для посуточной аренды жилья. Среди загородных объектов рост составил 51%, среди квартир — 16%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По сравнению с летом прошлого года общее число бронирований посуточных объектов в регионах с развитым винным туризмом выросло на 33%. Самая заметная динамика отмечалась в Крыму (+133%), Дагестане (+55%), Северной Осетии и Ставропольском крае (+49% в каждом), а также в Волгоградской области (+48%).

Напомним, Татарстан занял 10-е место в рейтинге самых популярных у россиян направлений для оздоровительного туризма осенью 2025 года. Средняя стоимость одного дня пребывания в санаториях республики составляет 8 315 рублей. Типичная продолжительность оздоровительной поездки в республику — шесть дней.

Елизавета Пуншева