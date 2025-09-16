Казань вошла в топ самых популярных направлений для новогодних путешествий

Более 40% россиян планируют провести новогодние праздники внутри страны

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число самых востребованных городов России для проведения новогодних каникул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Купибилет», в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Более 40% россиян планируют провести новогодние праздники внутри страны, и среди наиболее популярных направлений, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом, лидирует столица Татарстана.

При этом почти половина опрошенных (48%) готовы выделить на новогоднюю поездку от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на одного человека. Еще 42% туристов планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей, при этом бюджет большинства путешественников остается на уровне прошлых лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо внутреннего туризма, популярностью пользуются страны СНГ (Грузия, Армения, страны Балтии) и страны Азии (Таиланд, Вьетнам, Мальдивы).

В этом году россияне проявляют повышенный интерес к путешествиям в период с 1 по 4 ноября.

Рената Валеева