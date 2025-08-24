Казань не вошла в топ популярных направлений на День народного единства
Она уступила двум столицам страны, южным курортам и Калининграду
В этом году россияне проявляют повышенный интерес к путешествиям в период с 1 по 4 ноября. Сервис OneTwoTrip представил результаты исследования ранних бронирований отелей на период празднования Дня народного единства.
Рост спроса на бронирование отелей составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что 35,8% путешественников планируют провести праздничные дни в России, что на 5 процентных пунктов больше показателей 2024 года.
Россияне в ноябрьские праздники планируют отдыхать внутри страны в среднем четыре дня. Самым популярным городом для путешествий стал Санкт-Петербург — туда собираются отправиться более 20% туристов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Москва с долей 17,2%. Столицу выбрали на треть больше путешественников, чем годом ранее. Традиционные южные курорты Адлер и Сочи, наоборот, потеряли часть туристов. В этом году туда поедут на 18 и 25 процентов меньше отдыхающих соответственно. Пятерку лидеров замыкает Калининград с долей 4,6%. Интерес к этому городу остался на уровне прошлого года.
Интересно, что Казань не попала в список самых востребованных направлений для ноябрьского отдыха.
Несмотря на это, зарубежный туризм демонстрирует рост показателей. Средняя продолжительность пребывания за границей составляет 6,5 дня. Лидером среди зарубежных направлений стал Таиланд, на долю которого приходится 16,7% всех бронирований — это на 11% больше прошлогодних показателей. Существенный рост также показали Объединенные Арабские Эмираты (10,3%) и Египет (8,3%). Причем обе страны показывают существенный рост спроса: в 2 и 3,5 раза соответственно. В пятерку популярных направлений вошли Япония с долей 6,9% (рост на 77%) и Франция — 6,4%. Хотя последняя показала снижение на 26%.
Напомним, что в ноябре татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства.
