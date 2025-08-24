Казань не вошла в топ популярных направлений на День народного единства

Она уступила двум столицам страны, южным курортам и Калининграду

Фото: Динар Фатыхов

В этом году россияне проявляют повышенный интерес к путешествиям в период с 1 по 4 ноября. Сервис OneTwoTrip представил результаты исследования ранних бронирований отелей на период празднования Дня народного единства.

Рост спроса на бронирование отелей составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что 35,8% путешественников планируют провести праздничные дни в России, что на 5 процентных пунктов больше показателей 2024 года.

Россияне в ноябрьские праздники планируют отдыхать внутри страны в среднем четыре дня. Самым популярным городом для путешествий стал Санкт-Петербург — туда собираются отправиться более 20% туристов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Москва с долей 17,2%. Столицу выбрали на треть больше путешественников, чем годом ранее. Традиционные южные курорты Адлер и Сочи, наоборот, потеряли часть туристов. В этом году туда поедут на 18 и 25 процентов меньше отдыхающих соответственно. Пятерку лидеров замыкает Калининград с долей 4,6%. Интерес к этому городу остался на уровне прошлого года.

Интересно, что Казань не попала в список самых востребованных направлений для ноябрьского отдыха.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Несмотря на это, зарубежный туризм демонстрирует рост показателей. Средняя продолжительность пребывания за границей составляет 6,5 дня. Лидером среди зарубежных направлений стал Таиланд, на долю которого приходится 16,7% всех бронирований — это на 11% больше прошлогодних показателей. Существенный рост также показали Объединенные Арабские Эмираты (10,3%) и Египет (8,3%). Причем обе страны показывают существенный рост спроса: в 2 и 3,5 раза соответственно. В пятерку популярных направлений вошли Япония с долей 6,9% (рост на 77%) и Франция — 6,4%. Хотя последняя показала снижение на 26%.

Напомним, что в ноябре татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября по случаю Дня народного единства.

Наталья Жирнова