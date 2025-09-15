Правительственная комиссия одобрила ужесточение наказания за дезертирство для бывших заключенных

Фото: Максим Платонов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство и другие военные преступления для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны для прохождения военной службы.

— Одобрен, — заявил собеседник РИА «Новости».

Предложенные изменения затронут статьи о самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве и уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

Согласно законопроекту, лицам, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также тем, кому приостановили производство по уголовному делу по ходатайству командования воинской части, за самовольное оставление места службы будет грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

За дезертирство таких военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами будет караться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за «добровольную сдачу в плен» при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».

Рената Валеева