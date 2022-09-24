Президент России подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за «добровольную сдачу в плен» при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей «Госизмена». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи «Добровольная сдача в плен» ранее не было в УК РФ.

При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. По его словам, мобилизация будет распространяться в первую очередь на резервистов, имеющих современные специальности. Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не затронет. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

После объявления в России всеобщей мобилизации не принимались никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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Максим Кокунин