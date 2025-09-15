Казань оказалась в лидерах по росту авиаперевозок

«Аэрофлот» подвел итоги летнего сезона перевозок

Фото: Максим Платонов

Группа «Аэрофлот» подвела итоги летнего сезона авиаперевозок, зафиксировав суммарный пассажиропоток в 16,7 млн человек. Казань стала одним из лидеров по росту популярности авианаправлений в России.

Согласно данным компании, самыми быстрорастущими российскими направлениями минувшего лета стали: Москва — Саранск, Сочи — Новосибирск, Красноярск — Магадан, Красноярск — Челябинск и Красноярск — Казань.



В целом по России самыми популярными маршрутами для перелетов с июня по август 2025 года стали: Москва — Санкт-Петербург — Москва (837 тыс. пассажиров), Москва — Сочи — Москва (663 тыс. пассажиров) и Москва — Калининград — Москва (558 тыс. пассажиров).

Среди зарубежных направлений лидерами стали: Москва — Анталья — Москва (336 тыс. пассажиров), Москва — Стамбул — Москва (197 тыс. пассажиров) и Москва — Ереван — Москва (185 тыс. пассажиров).

Напомним, 11 сентября краснодарский аэропорт открылся для полетов. Он был закрыт с февраля 2022 года.

Рената Валеева