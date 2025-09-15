В Татарстане капитально отремонтирован 151 объект здравоохранения

На прошедшей неделе сданы пять объектов: по одному в Черемшанском, Бугульминском и Сармановском районах и два в Казани

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане близится к завершению масштабная программа капремонта объектов социальной инфраструктуры. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, значительная часть запланированных работ уже выполнена.

Ключевое направление — обновление медицинских учреждений. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и двух республиканских программ отремонтировано и модернизировано 226 объектов здравоохранения. Общий объем финансирования превысил 3,4 млрд рублей.

По федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» полностью отремонтирован 151 объект в 37 образованиях республики. В частности, обновлены 117 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 центральных районных больниц, 10 районных поликлиник и четыре детские поликлиники. На эти цели выделено 617,8 млн рублей, из которых 129,7 млн рублей — из республиканского бюджета.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Также завершен капремонт 56 пунктов раздачи детского молочного питания в 27 образованиях по соответствующей республиканской программе. На эти работы направлено 116,3 млн рублей.

Наиболее масштабной является республиканская программа «Капитальный ремонт стационаров», на реализацию которой выделено более 2,7 млрд рублей. В программу вошли 19 объектов в 13 образованиях. На данный момент завершен капремонт 12 стационаров, что составляет 84% от запланированного. На прошедшей неделе сданы пять объектов: по одному в Черемшанском, Бугульминском и Сармановском районах и два в Казани.

Рената Валеева