Кабмин одобрил законопроект об ужесточении правил рекламы энергетиков

Все описанные обязательные требования вступят в силу с 1 марта 2026 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на усиление контроля за рекламой энергетических напитков. Об этом говорится в материалах заседания комиссии, пишет ТАСС.

Законопроект вносит изменения в Федеральный закон «О рекламе», вводя дополнительные требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, первоначальная версия законопроекта предусматривает обязательное сопровождение каждой рекламы энергетиков предупреждением о вреде их чрезмерного потребления.

На радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд.

В видеорекламе — не менее пяти секунд, при этом предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.

В других формах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.

Поправки к законопроекту предлагают еще более жесткие ограничения:

Реклама энергетических напитков не должна обращаться к несовершеннолетним.

Она также должна содержать информацию о наличии в напитках биологически активных добавок и витаминов.

В случае принятия законопроекта все описанные обязательные требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Рената Валеева