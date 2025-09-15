Кабмин одобрил законопроект об ужесточении правил рекламы энергетиков
Все описанные обязательные требования вступят в силу с 1 марта 2026 года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на усиление контроля за рекламой энергетических напитков. Об этом говорится в материалах заседания комиссии, пишет ТАСС.
Законопроект вносит изменения в Федеральный закон «О рекламе», вводя дополнительные требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, первоначальная версия законопроекта предусматривает обязательное сопровождение каждой рекламы энергетиков предупреждением о вреде их чрезмерного потребления.
- На радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд.
- В видеорекламе — не менее пяти секунд, при этом предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра.
- В других формах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.
Поправки к законопроекту предлагают еще более жесткие ограничения:
- Реклама энергетических напитков не должна обращаться к несовершеннолетним.
- Она также должна содержать информацию о наличии в напитках биологически активных добавок и витаминов.
В случае принятия законопроекта все описанные обязательные требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».