Сбережения татарстанцев достигли 1,3 трлн рублей к августу 2025 года

Такая большая сумма — следствие выгодной высокой ключевой ставки

В июле-августе 2025 года в Татарстане зафиксирован рост потребительской активности. Например, увеличился спрос на автомобили, что дилеры связывают с облегчением условий автокредитования. Об этом сообщает Центробанк в докладе.

Согласно данным, значительно выросли расходы на платные услуги, особенно в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Повысилась активность в ресторанах и кафе.

Параллельно сбережения татарстанцев продолжали накапливаться: к началу августа банковские вклады граждан республики достигли почти 1,3 трлн рублей.

А вот товары для ремонта и дома менее востребованы у татарстанцев. Специалисты это связывают со снижением интереса к рынку недвижимости. Жители Татарстана продолжают сберегать, а не тратить или брать кредиты. Вклады остаются привлекательным вариантом вложения благодаря высокой ключевой ставке Банка России.

Наталья Жирнова