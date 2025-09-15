Казань к зиме готова, несмотря на критический износ теплосетей
Общая потребность в финансировании на модернизацию превышает 1 млрд рублей
84% муниципальных сетей имеют стопроцентный износ
Казань официально готова к отопительному сезону 2025—2026 годов, несмотря на критический износ тепловой инфраструктуры, превышающий 50%. Об этом на «деловом понедельнике» заявил гендиректор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.
По данным на 2025 год, износ котельных составляет 57%, тепловых сетей — 59%. Особую тревогу вызывает состояние муниципальных сетей: 26 из 31 км (84%) имеют стопроцентный износ. Для замены только 6,4 км самых аварийных участков в 2026 году требуется 836 млн рублей. Общая потребность в финансировании на модернизацию превышает 1 млрд рублей.
— На сегодняшний день уровень износа основных фондов остается высоким: источники тепловой энергии имеют износ 57%, тепловые сети — 59%. В 2025 году объем замены тепловых сетей составил всего 1,8% от общей протяженности, что является крайне низким показателем. Для недопущения старения необходимо осуществлять замену не менее 4% ежегодно, а с учетом сложившегося недоремонта — 6-8%, — рассказал Нурмухаметов.
На подготовку к отопительному сезону потратили почти полмиллиарда рублей
Ключевые цифры подготовки к зиме:
- 496 млн рублей — объем инвестиций в ремонт в 2025 году;
- 13 км теплосетей отремонтировано в текущем году;
- 4 котлоагрегата заменены на современные;
- 25 зданий котельных и 13 дымовых труб отремонтированы;
- 90 единиц оборудования заменено, включая насосы и теплообменники.
Несмотря на проблемы, предприятие получило паспорт готовности к отопительному сезону от 15 августа 2025 года.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Казани начался 7 октября. Также Госжилинспекция Татарстана представила результаты мониторинга подготовки многоквартирных домов к запуску отопления. Среди районов с индивидуальным отоплением 100% готовности достигли Актанышский, Кайбицкий, Муслюмовский, Нижнекамский и Спасский районы. Однако в Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не оказался готов к отопительному сезону.
Также гендиректор АО «Казэнерго» сообщил о дальнейших планах:
- 533 млн рублей — запланированные инвестиции;
- 10,5 км теплосетей планируется к реконструкции;
- 4 котлоагрегата подлежат замене;
- 130 единиц устаревшего оборудования будет заменено;
- установка новой блочно-модульной котельной на ул. 10 лет Октября.
— Решением данных проблем может быть включение мероприятий в целевые программы модернизации коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств. На 2026 год нами подана заявка на сумму 836 млн рублей, — заключил Фанис Нурмухаметов.
