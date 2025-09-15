Казань к зиме готова, несмотря на критический износ теплосетей

Общая потребность в финансировании на модернизацию превышает 1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

84% муниципальных сетей имеют стопроцентный износ

Казань официально готова к отопительному сезону 2025—2026 годов, несмотря на критический износ тепловой инфраструктуры, превышающий 50%. Об этом на «деловом понедельнике» заявил гендиректор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.

По данным на 2025 год, износ котельных составляет 57%, тепловых сетей — 59%. Особую тревогу вызывает состояние муниципальных сетей: 26 из 31 км (84%) имеют стопроцентный износ. Для замены только 6,4 км самых аварийных участков в 2026 году требуется 836 млн рублей. Общая потребность в финансировании на модернизацию превышает 1 млрд рублей.

скриншот трансляции аппаратного совещания

— На сегодняшний день уровень износа основных фондов остается высоким: источники тепловой энергии имеют износ 57%, тепловые сети — 59%. В 2025 году объем замены тепловых сетей составил всего 1,8% от общей протяженности, что является крайне низким показателем. Для недопущения старения необходимо осуществлять замену не менее 4% ежегодно, а с учетом сложившегося недоремонта — 6-8%, — рассказал Нурмухаметов.

На подготовку к отопительному сезону потратили почти полмиллиарда рублей

Ключевые цифры подготовки к зиме:

496 млн рублей — объем инвестиций в ремонт в 2025 году;

13 км теплосетей отремонтировано в текущем году;

4 котлоагрегата заменены на современные;

25 зданий котельных и 13 дымовых труб отремонтированы;

90 единиц оборудования заменено, включая насосы и теплообменники.

Несмотря на проблемы, предприятие получило паспорт готовности к отопительному сезону от 15 августа 2025 года.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Казани начался 7 октября. Также Госжилинспекция Татарстана представила результаты мониторинга подготовки многоквартирных домов к запуску отопления. Среди районов с индивидуальным отоплением 100% готовности достигли Актанышский, Кайбицкий, Муслюмовский, Нижнекамский и Спасский районы. Однако в Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не оказался готов к отопительному сезону.

скриншот трансляции аппаратного совещания

Также гендиректор АО «Казэнерго» сообщил о дальнейших планах:

533 млн рублей — запланированные инвестиции;

10,5 км теплосетей планируется к реконструкции;

4 котлоагрегата подлежат замене;

130 единиц устаревшего оборудования будет заменено;

установка новой блочно-модульной котельной на ул. 10 лет Октября.

— Решением данных проблем может быть включение мероприятий в целевые программы модернизации коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств. На 2026 год нами подана заявка на сумму 836 млн рублей, — заключил Фанис Нурмухаметов.



Анастасия Фартыгина