На трассе М-7 установят дополнительные камеры для фиксации нарушений

12:27, 15.09.2025

Они будут устанавливаться как стационарно, так и на автомобилях

На трассе М-7 установят дополнительные камеры для фиксации нарушений
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В целях повышения безопасности движения на участке федеральной трассы М-7 «Волга», а точнее обход Нижнекамска и Набережных Челнов, будут установлены новые комплексы фотовидеофиксации, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Модернизация происходит в связи с ростом аварий на данном участке дороги. Сообщается, что, помимо стационарных комплексов, на трассе начнет работу мобильный комплекс, размещенный на автомобиле.

Новая система позволит контролировать соблюдение скоростного режима в транспортном потоке и выявлять нарушителей. Специалисты отмечают, что подобные меры способствуют снижению количества ДТП и повышению дисциплины водителей.

Ранее в Татарстане в ДТП погибла девочка 2024 года рождения.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

