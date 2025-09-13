В Татарстане в ДТП погибла новорожденная девочка
Ребенок 2024 года рождения скончался в больнице от полученных травм
13 сентября в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.
Водитель автомобиля Opel Insignia не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости и совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате аварии пассажирка автомобиля — девочка 2024 года рождения — получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в больнице.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
