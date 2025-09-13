Новости происшествий

20:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане в ДТП погибла новорожденная девочка

20:02, 13.09.2025

Ребенок 2024 года рождения скончался в больнице от полученных травм

В Татарстане в ДТП погибла новорожденная девочка
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

13 сентября в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Водитель автомобиля Opel Insignia не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости и совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате аварии пассажирка автомобиля — девочка 2024 года рождения — получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в больнице.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также